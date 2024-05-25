GALFY セットアップ　上

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商品詳細
数年前に撮影で使用したものになります。1度しか着用していないため、状態は綺麗です。◾️商品説明◾️ガルフィーセットアップ 上のみ中型犬 Ｌサイズ肩幅：70cm/身幅：72.5cm/袖丈：29cm/着丈：74cm/ゆき：66cm
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