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GALFY セットアップ　上
商品番号 U60526385999
商品名

GALFY セットアップ　上
ブランド名 ガルフィー
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に撮影で使用したものになります。1度しか着用していないため、状態は綺麗です。◾️商品説明◾️ガルフィーセットアップ　上のみ中型犬　Ｌサイズ肩幅：70cm/身幅：72.5cm/袖丈：29cm/着丈：74cm/ゆき：66cm
http://narcologia.ru/goods/displease857531.html
http://narcologia.ru/goods/stage432597.html
http://narcologia.ru/goods/ordering449779.html
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