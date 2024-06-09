油彩画用額縁 F10号

「油彩画用額縁F10号」★2023年9月2日10,000円→9,600円にお値下げしました(^^)【商品について】油彩画用の額縁(F10号)です。頂き物ですが、使用しなかったため出品します(^^)額縁側面に小さな白い擦り傷がありますが、全体的には綺麗な状態です。気になる方、どうぞよろしくお願いいたします(^^)【商品スペック】商品名：油彩画用額縁(アクリル板orガラス板なし)色：赤っぽいこげ茶色号数：F10号額縁サイズ(外寸)：59.5cm×67.0cm×厚4.5cm重さ：約2.3kg付属品：吊り下げ紐(新品)・箱【商品の綺麗度】本体の綺麗度：★★★★☆吊り下げ紐の綺麗度：★★★★★箱の綺麗度：★★★☆☆#額縁#油彩画用#F10号



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