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WE11DONE ウェルダン ハーフジップ ジップアップジャケット　美品
商品番号 H40115477563
商品名

WE11DONE ウェルダン ハーフジップ ジップアップジャケット　美品
ブランド名 ラブレス
特別価格 税込 29,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#大人買い#ペラフィネ＠WE11DONEウェルダンハーフジップジップアップジャケット商品説明ブランド：WE11DONE/ウェルダンカラー　：ブルー/ホワイト/レッドサイズ表記：M実寸：約（肩幅53.5身幅68袖丈69着丈78）㎝美品定価10万ほどでした。ジャスティンも着用　(˃̵ᴗ˂̵)！WE11DONE(ウェルダン)は過去のフォルムをモダンにリメイクするソウルを拠点とするブランドです。設立者はDamiKwon(ダミ・クォン)とJessicaJung(ジェシカ・チョン)。2015年にアスレジャースタイルとストリートウェアの要素を反映したコレクションでスタート。使い勝手や着回しの良さを追求するWe11doneは、品格を感じさせるクラシックな要素を、現代のライフスタイルにマッチしたアイテムに組み込んでいきますラブレスナノユニバースギルドプライムファセッタズムファクトタムATONAKMリックオウエンスウィンダンシーマージングラムクライミー
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we11done ハーフジップジャケット G-DRAGON着用 smcint.com
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