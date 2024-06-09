COACH　コーチ　ベースボールステッチ 長財布　アコーディオン 黒×ベージュ系

閲覧いただきまして、ありがとうございます(^^)丁寧な対応を心がけています。商品に関してご不明な点があれば、いつでもコメントください(^人^)↓関連商品はこちらからどうぞ♪↓#たんたん財布関連商品一覧はコチラ〓商品情報〓✔️新品未使用品✔️長財布✔️アメリカCOACH輸入品✔️匿名配送⭐COACHコーチベースボールステッチアコーディオンウォレット黒×ベージュ系✿ボールの縫い目のような模様が個性的なお財布です。✿黒の部分も単調なカラーではなく、高級感があります。✿スタイリッシュなデザインが好きな方におすすめです＝ サイズ ＝(約)横19cmx縦10cmxマチ2cm＝ 仕様 ＝ファスナー開閉式内側ファスナーポケットx1カード入れx12オープンポケットx2＝ 素材 ＝レザー＝ 付属品 ＝ケアカードアウトレットのため、元々箱は付いておりません。ケアカードがあれば、日本の直営店で、アフターケアを受けることができます。【購入場所】アメリカCOACH☆並行輸入品となります。☆照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。◎◎古物商許可取得済ですので、安心してご購入いただけます。◎◎♪他にも多数出品しております♪ ↓こちらもご覧下さい↓#たんたん✿各種割引実施中✿商品一覧はコチラ✨お知らせ✨♪複数購入割引、フォロー割引あり♪ぜひプロフィールを確認して下さい(^^)・当方、ペットの購入歴なし、喫煙なしです。・商品は自宅保管のため、ご理解の程、宜しくお願い致します。・ご購入前に必ずプロフィールをご一読いただきますようお願い致します。#たんたんCOACH一覧230723



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