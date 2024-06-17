NEWERA サイドパッチ ホワイトソックス 8 63.5cm

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新品未使用品です。NEWERA59FIFTY863.5cmNEWERA好きの中で最近流行っているツバ裏グレーで、貴重な大きいサイズです。全体が黒と白の2色で構築されていて、ファッションにも合わせやすいと思います。即購入okです。コメント等でのやり取り中であっても、先に購入した方優先で取引をさせて頂きますので、ご了承下さいませ。#NEWERA#ニューエラ#ニューエラキャップ#キャップ#59FIFTY#ホワイトソックス#MLB#帽子#ストリート