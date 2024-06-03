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スラムダンク 映画記念ネックレス
商品番号 X67494081164
商品名

スラムダンク 映画記念ネックレス
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,998 円
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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバースラムダンクの映画記念ネックレス封は開けて飾っていましたほぼ未使用です質問等ございましたらコメントまでお願いします
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