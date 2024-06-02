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D3755r◾️ニューエラ ニューヨークヤンキース　9FORTY コーデュラ
商品番号 T39299273091
商品名

D3755r◾️ニューエラ ニューヨークヤンキース　9FORTY コーデュラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】NEWERA　NewYorkYankeesニューエラニューヨークヤンキース#Konokonokono帽子　→他にも出品しております。【コンディション】■ランク《A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー/ブラック■表記サイズ【フリーサイズ】アジャスター付
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