WACKOMARIA×PORTER パイソン柄キーケース　ワコマリア

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◎ブランド名WACKOMARIAワコマリアPORTERポーターキーケース鍵コインケース小銭入れ◎カラーホワイトパイソンワコマリアとポーターの人気コラボのアイテムです。◎状態目立つダメージは無く、良い状態です。中のタグが少しクセ付いてます。現在販売していなく、多機能です。さりげないアクセントが効く小物として重宝すると思います。送料無料で追跡可能なヤマト便での発送予定です。