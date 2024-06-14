ワークキャップ 帽子 ヘンピーズ Freedom 緑色 USAブランド FFG

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※コメント無し即購入OK！※商品名：Hempy'sHempFreedomFighterHat品番：FFG状態：新品未使用カラー：Greenサイズ：OneSize（※頭周り56.0-61.0cm、ツバの長さ6.5cm、側面から見た高さ8.5cm）※サイズ測定は多少の誤差がございますがご了承下さい。素材：55%Hemp、45%OrganicCotton生産国：USAコメント：USAメーカーと直接取引。現代では希少なアメリカンメイドに拘ったブランドです。天然素材のヘンプ(麻)とオーガニックコットンを使用し独特の質感と風合いが楽しめます。しっかりとした造りでありながら天然素材ならではの優しい被り心地。無段階調整可能なアジャスタブルベルトを採用しておりますのでお好み位置でのフィットが可能となっております。▼商品一覧▼#キャップ_IHG#ハット_IHG#ニット_IHG#アクセサリー_IHG#ミニカー_IHG#Hempys_IHG#帽子#キャップ#ハット#CAP#HAT#メンズ#レディース#キャンプ#アウトドア#アメリカ#USA#インポート#ブランド#海外ブランド#ファッション#アパレル