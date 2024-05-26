『日曜限定セール』バーバリー　ノバチェック　長財布

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バーバリーの長財布でカラーはブラックです。無地に見えますが、型押しレザーで傷が付きにくい仕様です。試し入れしただけで、その後は暗所で保管していました。定期的にメンテナンスをしていたので美品ですがBURBERRYのロゴが一部薄くなっています(写真5,6枚目)。財布の中の目立ちにく場所にあります。それ以外、内外装ともにキズや汚れは見当たりませんが写真を確認いただき、あくまでも中古品であることをご承知ください。ノンクレーム、ノーリターンで了承される方のみご購入お願いします。★収納 札入れ1 カードポケット10 フリーポケット2 小銭入れ1●サイズ：縦幅9.5cm横幅19cmマチ1.0cm素人採寸です。札入れは開口部を広げるとマチがあるので3cm位は開きます。●素材：型押しレザー●付属品：なし●特記事項:メンテナンス済すぐに使えます初出品なので発送までの期日を4〜7日としてますが、出来るだけ早期に送付します。柄・デザイン···無地