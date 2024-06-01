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レイジングサーフ box 未開封 ポケモンセンター産
商品番号 H49914705481
商品名

レイジングサーフ box 未開封 ポケモンセンター産
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンセンターにて当選しました。ポケモンカードレイジングサーフBOXシュリンク付きポケセン産新品未開封ポケセンにて購入。シュリンク付き未開封品ですので、中身での評価はご容赦いただきますようお願い致します。このままの状態で発送させて頂きますので、宜しくお願い致します。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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