新品未使用 メキシカンジュエリー シルバー925 リング2個セット

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メキシカンジュエリー シルバー925素材のリング指輪2個セットになります。両方のリングに925刻印あり。シンプルなリングですが、silver925素材なので豪華な仕様です。ヴィンテージの風合いもカッコいいです。アンカー(碇)をモチーフにした大変人気があるデザインになります。【他にも多数アクセサリー出品中。同時購入でお値引きも可能です】状態:新品未使用サイズ:両方とも17号-21号ほど。サイズ調整可能です某有名ブランドでも似たようなデザインでリバイバルされていて人気です。*ヴィンテージ、アンティークかつ輸入品のため、傷等ある場合もございますので、ご了承お願いいたします。インディアンジュエリーダイヤ ダイヤモンド24kエメラルド天然石タイガーアイアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード スエード サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山 山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。材質···シルバー