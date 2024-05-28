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ニューエラ59fifty ロサンゼルスドジャース
商品番号 W85797433729
商品名

ニューエラ59fifty ロサンゼルスドジャース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…75/860.6cm形···ベースボールカラー…オフワイトバイザー…ブラックバイザー裏…グレー海外カスタムキャップです。中古品です。バイザー少し曲げてあります。特に目立った傷汚れはなく、状態は良いと思います。あくまで中古品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。平日の日中は仕事の都合上、対応が遅れる場合があります。あらかじめご了承下さい。
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