ニューエラ59fifty ロサンゼルスドジャース

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商品詳細
サイズ…75/860.6cm形···ベースボールカラー…オフワイトバイザー…ブラックバイザー裏…グレー海外カスタムキャップです。中古品です。バイザー少し曲げてあります。特に目立った傷汚れはなく、状態は良いと思います。あくまで中古品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。平日の日中は仕事の都合上、対応が遅れる場合があります。あらかじめご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/plaque285207.html
http://narcologia.ru/goods/smear393704.html
http://narcologia.ru/goods/displease266031.html
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