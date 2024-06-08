ヤンキース ニューエラ 80s 90s スナップバック USA製 ビンテージ

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※購入前にプロフィール一読お願いします。購入される方は内容に同意したとみなします。※他にもヤンキースキャップ出品してますので是非ご覧ください！#TDig【商品詳細】-----------------------ブランド:neweraニューエラヤンキースニューエラ80s-90sスナップバックUSA製カラー:ネイビー仕様:スナップバックsnapbackサイズ:約57.0cm〜64.0cmツバの長さ:約7.0.cm高さ:約12.0cm【コメント】-----------------------madeinUSAのニューエラです。サイドにロゴがないのが最高です。つば部分や被る部分に汚れありますが洗濯で解決するかと思います。中々見つからなくなってきましたのでお探しの方はお早めに！※宅急便コンパクトで発送致します。※つば部分汚れあります。※バック部分汚れあります。※被る部分汚れあります。カラー···ブラックカラー···ブルー