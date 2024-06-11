◾️最安値◾️HUMAN MADE LEATHER ZIP WALLET L字財布

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商品詳細
※値下げ対応できませんm(__)m正規品、新品です。8/26（土）ヒューマンメイドオンラインストアで購入しました。カラーはネイビーです。素材は牛革です。サイズは実寸で9.5×12.5cmぐらいです。品番はHM26GD083です。当方、タバコは吸いませんので黄ばみや匂いの心配はございません。ペットも飼っておりません。送料込みのお値段ですので値下げ対応はできません。
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