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【新品未使用】ポールスミス　コンパクトウォレット　ジップストローグレイン
商品番号 L85247761517
商品名

【新品未使用】ポールスミス　コンパクトウォレット　ジップストローグレイン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気【PaulSmith(ポールスミス)】のジップストローグレインシリーズのコンパクトウォレットヨゴレやキズに強いハードレザー加工とマルチストライプ柄のジップが人気のアイテム内布のワインレッドに加え、差し色として入っているマルチストライプが特徴的小銭に入れ、キーケースともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっています付属品　ポールスミス純正の巾着袋
http://narcologia.ru/goods/ordering244479.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming265792.html
http://narcologia.ru/goods/capitation723508.html
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