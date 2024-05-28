【新品未使用】ポールスミス　コンパクトウォレット　ジップストローグレイン

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大人気【PaulSmith(ポールスミス)】のジップストローグレインシリーズのコンパクトウォレットヨゴレやキズに強いハードレザー加工とマルチストライプ柄のジップが人気のアイテム内布のワインレッドに加え、差し色として入っているマルチストライプが特徴的小銭に入れ、キーケースともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっています付属品 ポールスミス純正の巾着袋