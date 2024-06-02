【人気品】ノンネイティブ　キャップ　ゴアテックス

ヴィンテージadidas大量入荷中‼️USA古着を中心に厳選した古着やビンテージアイテムを幅広く取り扱っております。以下より、是非ご覧下さい‼フォロー頂けると値引き頑張っちゃいます‼️#厳選古着販売13スリフトノンネイティブの人気シリーズ‼️ゴアテックスを採用したキャップです。ツバの形を自由に変えれるので気分で楽しめます‼️もちろんゴアテックスなので雨の日もアウトドアでも⭕️◎状態：使用感は御座います。目立つ傷、汚れなどはなくまだまだご着用頂ける状態です。※付属品は無く、本体のみの出品となります。※あくまで中古品となりますので、完璧なお品物をお探しの方はご購入を控えて頂くようお願い致します。※その他、商品の気になる点やご質問等御座いましたら、お気軽にお申し付け下さいませ。【フォロー割引実施中‼︎】フォローしてくださった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい‼︎◎5000円以上→300円引き◎10000円以上→値引き交渉可能こちらの商品は、ナイキアディダスプーマラコステフレッドペリーチャンピオントミーヒルフィガーラルフローレンエクストララージシュプリームカーハート等を合わせたコーデにもお勧めです。カラー···ベージュ



【 ノンネイティブ 】 DWELLER JET CAP N/P RIPSTOP STRETCH WITH GORE-TEX INFINIUM®︎



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