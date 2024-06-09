チャイナ 半袖 tシャツ トップス サブカル ブラック キョンシー 個性的 御札

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売り切りたいので購入して頂ける方大歓迎です！古着屋さんで購入したtシャツです！試着のみです。袖は少し長めで大きめなのでダボッと着れるかと思います。珍しい個性的なデザインで胸元には御札みたいなのがあり、首もとはチャイナリボンになっています。畳んで自宅保管していたので折りジワや小さい傷、汚れなど気になる方はご遠慮くださいm(__)mすべての商品が素人検品・素人保管になります。注意して見てはいますが、見落としなどあるかも知れません。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください(\u003e_\u003c)ご理解の上、ご購入をお願い致しますm(u_u)m質問などはお気軽にコメントしてください^-^韓国tシャツトップス半袖中華中国チャイナ総柄総柄シャツ柄シャツ刺繍メンズシャツヴィンテージビンテージ古着サブカルキョンシーコスプレハロウィンHalloween個性的個性レイヤードレイヤー重ね着レトロ昭和レトロ大正ロマンブラック黒faithtokyofaithxububblesplayboy70s80s90s00sunifx-girlインポートdollskillbershka海外wegospinnsjouetieオパール東京demoniaゴスロリannasuiマバタキ原宿kinji香椎かてぃmyobtrippnyczaraプレイボーイguess韓国ファッション(me)7％morepinkwcストリートDOGvintage109unglayerbratzMILKBOYNieRREFLEMWRougeankoROCKTRAVASTOKYOCIVARIZEDrugHoneyリッスンフレーバーファンキーフルーツFUNKYFRUITファンフルドラハニ病みかわkakavakaほんわかぱっぱ中野ロープウェイ下北沢高円寺吉祥寺SantaMonicakastanepanamaboyサンタモニカフラミンゴあちゃちゅむ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬