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- 【L】マイケルジャクソン キングオブポップ ヴィンテージTシャツ MJ
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商品詳細
【商品説明】タグ:Hanes表記サイズ:LmichaeljacksonのkingofpopヴィンテージTシャツです。年代としては00sだと思われます。入手先はアメリカの古着屋です。状態は良好です。古いTシャツなので、その他状態は画像にてご確認ください。これから夏にかけてさらに重宝する一枚かと思います。【実寸】着丈69cm身幅52cm肩幅50cm袖丈18cm#vintage#ヴィンテージTシャツ#Y2K#マイケルジャクソン#michaelJackson#キングオブポップ
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