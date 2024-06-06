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BALENCIAGA BB ロゴ　オーバーサイズ　Tシャツ　カットソー白S
商品番号 X65156078850
商品名

BALENCIAGA BB ロゴ　オーバーサイズ　Tシャツ　カットソー白S
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,326 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなし、即購入OK24時間内発送致します。よろしくお願い致します。すべて実物の写真です。丁寧に梱包して発送致します。S：肩幅57cm着丈74cm身幅54cm袖丈24cmM：肩幅59cm着丈76cm身幅56cm袖丈25cmL：肩幅67cm着丈78cm身幅61cm袖丈26cm✨海外アウトレット品になります。✨国内正規品と仕様が異なる場合がありますので、ご了承頂いた上で、ご購入お願い致します。✨商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します
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