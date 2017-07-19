FR2 バレヘンガナキャップ

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バレヘンガナキャップを数年前に購入しましたが、試着のみで未使用のままで保管してました。今回引っ越しのタイミングで整理のため出品です。試着はしていますので、その点はご理解ください。カラー···ブラック形···ベースボール