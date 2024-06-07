PORTER TANKER WALLET ポータータンカーウォレット

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PORTER/PXTANKERWALLET1日だけ使用しましたが、私には収納が足りなかったので出品致します。色：セージグリーン※ポーター直営店限定カラーです※状態：1日のみ使用しました。ボディ自体大きなダメージなく綺麗です。状態は写真にてご確認お願い致します。1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。裏面は鮮やかなレスキューオレンジです。また、発表当時では珍しかったアルミファスナーを採用し、スナップボタンやナスカンなどの金具類は使うにつれて経年変化が現れるよう、あえて塗装が剥がれるようにしています。パンツのヒップポケットに収納するのにちょうど良いサイズのタテ型の2つ折りウォレットです。フロント部分に配した小銭入れが特徴的で、内装には仕切り付きの札入と複数のカード段に加え、ファスナーポケットを装備した機能的な仕様です。また、ウォレットコードなどを装着できる二重リングを備えています。ポケット数札：2コイン：１カード：6その他ポケット：3C.Etoxgominnanomin-nanosupremeミンナノルックスタジオLQQKSTUDIOverdyスタイリスト私物ah.hPopeye長谷川昭雄 fleshserviceunuseddigaweltheeauraleecomoliL’ECHOPPEレショップBEAMSビームスSHIPSジップスjournalstandardPatagoniaARCTFRYXNorthfaceNEATHERILLwtapsdescendantfparneighborhoodsupremeミリタリー長谷川昭雄DAIWAPIER39ENNOYAURALEESUNSEA