【新品未使用】　OFF-WHITE プリントTシャツ

ご覧いただきありがとうございます。新品・未使用・タグ付き】Off-White／オフホワイト。男女問わず着られます︎プレゼントにも、ペアで着てもかわいいです︎サイズ:肩幅56cm,身幅54cm,着丈70cm,袖丈22cmサイズ：Mサイズは最後の写真をご覧ください。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します並行輸入品となります。半分に畳んで発送いたします。畳ジワ等、ご理解お願いいたします



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