supreme×コムデギャルソンシャツ 13SS Box Logo Cap

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13SSのsupreme×コムデギャルソンシャツのBoxLogoキャップになります。当時、DSMGinzaで購入しました。不要になりましたので、出品致します。説明不要な商品かと思いますが、全体は黒紺系デジタルカモに赤ドットで、フロントは赤のBoxLogoが鏡文字になっております。型は、supremeのジェットキャップになります。着用はしておりましたが、かなり綺麗な状態だと思います。あくまで古着になります。ご理解の上、購入検討をお願い致します。#supreme#シュプリーム#commedesgarcons#commedesgarçons#コムデギャルソン#commedesgarconsshirt#コムデギャルソンシャツsupremeシュプリームcommedesgarconscommedesgarçonsコムデギャルソンcommedesgarconsshirtコムデギャルソンシャツ素材...コットン