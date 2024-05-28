limp bizkit ビンテージ tシャツ リンプビスキット M 来日

ChocolateStarfishandtheHotDogFlavoredWaterの時のワールドツアーのマーチです。ジャパンツアーの日程も載っています。入手困難なイエローカラーgiantの2枚タグサイズ表記m（cm）肩幅44身幅44着丈65素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。状態は多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れももなく一般的な古着コンディションかと思います。他にもセレクトした下記ブランドアーカイブ等、豊富に出品しておりますので是非ご覧になってください。★supremeessentialsPalacecarharttStussyBapenikejordan等のストリートブランド★ヨウジヤマモト系（yohjiyamamotopourhommeY-3Y’sformen）★コムデギャルソンジュンヤワタナベ、COMMEdesGARÇONSHommePlusshirtGANRYU★undercover現soloistの宮下貴裕時代のnumbernine等の貴重なアーカイブ★SacaiFCRBhystericglamourwtapsワコマリアbacklashミハラヤスヒロネイバーフッド★childrenofthediscordancedoublet★ストーンアイランド、thenorthface★EVISUlevisrallphlaurenRRLredwing等の90s古着アメカジブランド★バーバリー、ポールスミス、フレッドペリー等の定番ブランド※※購入を考えていた商品が突然出品が取り下がっていたというお問い合わせが非常に多くあるのですがこちらの商品は他所に出品予定で、在庫切れや、予告の無く削除する事が非常に多くありますので、お早目にご購入ください。※※limpbizkitビンテージtシャツリンプビスキットイエローMgiant半袖Tシャツ2000ワールドツアーkornadidas



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