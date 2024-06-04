SolidS 奥井翼　直筆ブロマイド　缶バッジ　他グッズセット

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ツキプロ SQSolidS奥井 翼ツキフェス中野ツキライそりくべAGFSQP缶バッジアクリルキーホルダー名刺カードメタルカードブロマイド直筆画像のお品物100点以上。すべて未使用、暗所にて保管していたものです。4枚目は直筆ブロマイドと通常ブロマイドの詳細なお写真となります。バラ売りはすべて、合計金額＋送料となります。バラ売りの場合、画像1枚目は1点500円（1点につき画像2枚目から2点同時引き取り）、画像2枚目、3枚目は、缶バッジ1点350円、名刺1点900円、ステッカー1点500円、通常サイズのブロマイド1点200円、最下段大判ブロマイド1点300円、直筆10000円、アクキー定価にてバラ売り可能です。ご希望が重なった場合は多くご購入いただける方優先となります。このままでよろしければ即購入可能です。缶バッジ、紙類、他グッズ、直筆、で梱包し、段ボールに入れて発送します。