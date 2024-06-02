ヴィンテージ　バットマン　ジョーカー　Ｔシャツ

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ヴィンテージ バットマン ジョーカー Tシャツ80sBATMANJOKERDCComicバットマンジョーカーTシャツDCコミックスの公式のジョーカービッグフェイスプリントTシャツ1989年コピーライト写真では白に見えますが若干ブルーがかった色味になっております。※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます首周り袖元に使用感、中央、裾部分に汚れあります、写真でご確認ください。素人採寸になりますので誤差があるかと思います着丈約70cm身幅約51cm中古品、自宅保管になりますのでご理解いただける方よろしくお願いいたします。自宅でペットを飼育しております。喫煙者はいません。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖3