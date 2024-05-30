ナイルクロコ　風琴名刺入れ

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます。PG8カラーBRマットクロコ一級素材内作りバッファローカーフベジタブルタンニン鞣し革風琴マチは日本伝統の高い技術が必要な為、限られた職人にしかできない技法です。サイズ縦7.5横11風琴マチ1.5センチ最大2.5センチ仕様札仕切り2カード3ポケット2あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。カラー···ブラウン財布形···名刺入れ