新品 長財布 メンズ バイカーズウォレット 本革 型押し 牛革 ブラック 黒

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【商品説明】熟練の革職人が一つ一つ丁寧に作り上げた、オールカウレザーの長財布です。クロコダイルの美しいうろこ模様がリアルに再現されています。ハンドメイドのため、一つ一つ模様が異なるオリジナル商品です。独特の模様を作り出しており、本革製品の特徴をお楽しみ下さい。【商品】◆素材：本革/牛革(クロコダイル型押し)◆カラー：ブラック (黒)◆コンチョ：イーグル、ドクロナイフ、ドクロ、インディアンの中からお届けします◆サイズ：縦19.5cm×横10㎝×厚み2.5cm※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。◆仕様：カードポケット×12小銭入れ×1：札入れ×2ストラップ：約 14cm【注意事項】本革を使ったハンドメイド商品です。そのため、革本来のキズや製作時の傷汚れ等がある場合がございます。また、1点1点革の模様が違いますのでご理解ご了承ください。参考画像は他色を使用しているものもございます【梱包】簡易包装での発送になります。UY1