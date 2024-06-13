【新品】COS コス 革手袋 メンズ L/XL

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COSLeatherGlovesご覧頂きまして、誠にありがとうございます。[ブランド名・BrandName]コス (COS)[サイズ・Size]EURL/XLCNL/XLJPL/XL[色・Color]黒Black[素材・Material]表地： 山羊革裏地： 100％カシミヤ[商品状態・ProductCondition]•こちらの商品は新品です。Thisisabrandnewitem•定価 8,900円•御返品は出来ません。Productcannotreturnorexchange