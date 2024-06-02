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【未使用保管品】MADFOOT スニーカー US10.5 28.5cm
商品番号 C71082015758
商品名

【未使用保管品】MADFOOT スニーカー US10.5 28.5cm
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,944 円
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商品詳細

MADMONTYLOW当ページをご覧頂きありがとうございます。確かなものを適正価格にてお届けできる様日々努めております。即購入OKです。発送は基本当日又は翌日を予定しております。◾️古物商許可証福岡県公安委員会認定第901112210035号古物オークション鑑定士「」ランク評価品になります。新品保管品ですが保存状況の影響で一部剥がれございます。箱も保管時の痛みございます。画像のものが全てです。気になる点がありましたら購入前に必ずコメントにてメッセージお願い致します。現状の状態にてお引き渡しになる事をご納得いただき【NC・NRにて】ご対応ください。おまとめ大歓迎です。————————————————————————-※お知らせ(重要)注意事項や仕事の都合上お渡しできない日がありますので必ずプロフィール又はコメントをご確認下さいませ。————————————————————————-26101-00710-8002
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