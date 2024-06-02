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商品詳細
値下げしました！カラー···グリーン柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬ポケットにやぶれがありますが、問題なく着れると思います。サイズは40です。責任を持てませんので寸法はご自身で調べてください。
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