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LafayettexNEWERAWORLDCHAMPSLFLOGO59FIFTY
商品番号 X69942619450
商品名

LafayettexNEWERAWORLDCHAMPSLFLOGO59FIFTY
ブランド名 ラファイエット
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年購入してから数回着用したのですがあまり似合わなかったので出品しました。特に大きな汚れなどはないです。中古品ですのでご了承ください。2022秋冬のシーズナルデザインをサイドに刺繍したLFロゴNEWERA59FIFTYキャップフロントにLFロゴを刺繍し、サイドパッチにシーズナルデザインを落とし込んでリリースしている定番のLFロゴNEWERA59FIFTYキャップ。ストリートスタイルの原点回帰で再び注目を集めるニューエラの代表的なベースボールキャップ59FIFTYモデル。サイドパネルにはLFYTのスポーツラインを象徴するワード「WORLDCHAMPS」を刺繍。バックにはLFYTロゴの刺繍が施されたデザイン。・毎シーズン人気のNEWERAコラボのベースボールキャップ・ストリートの王道をいく普遍的な魅力のNEWERA59FIFTYモデルを採用・スポーツをモチーフにした「WORLDCHAMPS」パッチをサイドに刺繍したシーズナルデザインカラー···ブラック形···ベースボール
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LafayettexNEWERAWORLDCHAMPSLFLOGO59FIFTY - キャップ

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