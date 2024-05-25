LUCA GRASSIA　ルカ　グラシア　ダブル　ピークドラペル　グレンチェック

※フォロー割対象外の商品です。商品名:LUCAGRASSIA ルカ グラシア ダブルブレスト ピークドラペル グレンチェック 柄 スーツ セットアップカラー:グレンチェック状態:8.5/10サイズ:不明(M-L相当)平置き寸法:ジャケット着丈-約75.5cm(襟含む)身幅-約48cm肩幅-約42cm袖丈-約63cm裾幅-約50cmウエスト-約78cm股上-約25.5cm股下-約82cm裾幅-約18cmわたり幅-約28.5cm裾上代-約4.5cm※寸法には数cmの誤差がある可能性がございます。付属品:無しアットリーニでの修行を経た若き天才が仕立てるルカグラシアのスーツは、伝統的な製法と若い感性が相まったナポリの今を象徴するブランドです。Kiton、Isaia、Attoliniなどの最高峰ブランドのOEMを行うなど高い技術力を誇ります。モダンさとナポリ特有のフルハンドの温かみを併せ持つ、稀有なブランドです。必ずや勝負服の一角を担える逸材ではないでしょうか。一見するとグレー系に見えるこちら。よく見ると、ダークネイビー×ホワイトのグレンチェックにイエローのペーンが圧倒的な存在感を放ちます。しかしながら、どこかモダンな表情をも見せる確かなアイデンティティーを感じさせる至極の一着。マニカ・カミーチャ（雨振り袖）の美しいギャザー、バルカポケットやダブルステッチなどのナポリ仕立てはため息の出るほど丁寧で美しい仕上がりです。17SSシーズンより日本で本格的に販売が開始された“LucaGrassia”。ナポリで3代続くスミズーラの工房。その3代目が手綱を握る本格的なナポリ仕立てのジャケットやスーツは、現代的なモダンさを程よく取り入れながらもナポリ特有の匂いを残しています。今後マーケットの台風の目になること間違いのない、エレガントでクラシカルな佇まいは他の追随を許しません。リユースショップでAランクで購入した正規品です。管理番号:003



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