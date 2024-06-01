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タグ付き新品未使用！ニューエラキャップ
商品番号 O87021629473
商品名

タグ付き新品未使用！ニューエラキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付きの新品未使用品です。9FORTY/VelcroAdjustableフロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴のベースボールキャップ。リアのアジャスターを着脱が簡単で、細かなサイズ調整が可能なベルクロにアレンジしたシリーズ。（1）アジャスタブル：リアのアジャスターでサイズ調整が可能です。（2）ストラクチャードキャップ：フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。（3）カーブドクラウン：フロントからバックにかけての丸みを帯びた流れるようなラインが特徴です。（4）カーブドバイザー：あらかじめ着用しやすい状態にカーブさせたバイザーです。サイズ：FREE（約56.8-60.6cmサイズ調整可）
http://narcologia.ru/goods/influenza714593.html
http://narcologia.ru/goods/enquire245489.html
http://narcologia.ru/goods/pompous817023.html

タグ付き新品未使用！ニューエラキャップ
タグ付き新品未使用！ニューエラキャップ | フリマアプリ ラクマ

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