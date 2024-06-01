タグ付き新品未使用！ニューエラキャップ

タグ付きの新品未使用品です。9FORTY/VelcroAdjustableフロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴のベースボールキャップ。リアのアジャスターを着脱が簡単で、細かなサイズ調整が可能なベルクロにアレンジしたシリーズ。（1）アジャスタブル：リアのアジャスターでサイズ調整が可能です。（2）ストラクチャードキャップ：フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。（3）カーブドクラウン：フロントからバックにかけての丸みを帯びた流れるようなラインが特徴です。（4）カーブドバイザー：あらかじめ着用しやすい状態にカーブさせたバイザーです。サイズ：FREE（約56.8-60.6cmサイズ調整可）



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