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ファイテンRAKUWAネックレス　EXTREME カーボン
商品番号 S40088172644
商品名

ファイテンRAKUWAネックレス　EXTREME カーボン
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー…ブラックサイズ…45cm別のネックレスを購入したので、出品する事にしました。ワイヤーの為、汗をかいても水で洗えば気になりません。
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http://narcologia.ru/goods/flight278628.html
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