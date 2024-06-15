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２０号ヴィンテージシルバーオリジナル限定商品１点物
商品番号 L54644041853
商品名

２０号ヴィンテージシルバーオリジナル限定商品１点物
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 7,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバーご覧頂きありがとうございます♪ヴィンテージのブルガリリングです。表面は綺麗です。側面はヴィンテージ　アンティーク独特の傷があります。私の指とリングゲージで２０号と判断致しました。ヴィンテージ　アンティークは日本ではほとんど流通が無い希少性と言う事でも魅力的な商品です。ヴィンテージ　アンティークに不慣れな方は購入をご遠慮下さい。すり替え防止の為返品はお受け出来ませんのでご承知おき下さいませ。カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate987148.html
http://narcologia.ru/goods/calling61550.html
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