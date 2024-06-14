レア！HERMESエルメスシェーヌダンクルアンシェネメンズサイズGM59 ...

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商品詳細
HERMESエルメスシェーヌダンクルアンシェネGM\u003c詳細\u003eエルメスシェーヌダンクルアンシェネリング GMサイズ59(19号相当)2023年7月にそごうで購入しました。2023年6月からジュエリーの予約も出来なくなった様なのでかなり希少だと思います。メンズサイズでなかなか手に入らないと思います。オスモズなどのリングやアクロバットやグレンデシャンなどのヴィンテージアクセサリーとも相性抜群です。メンズサイズのなかでも59は本当に手に入りにくいです。女性ですと親指につけられるようなサイズです。この機会にいかがでしょうか。\u003cサイズ\u003eサイズ：59\u003c状態\u003e新品未使用\u003c付属品\u003e保存箱 HERMESポリッシュショッパー 証明書リボン購入日カード
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