Billionaire Boys Club 野球 キャップ 299

BillionaireBoysClubtruckerhatサイズ：Freesize（56-62CM）調整可能状態：新品未使用 【注意事項】斬新で遊び心や存在感のあるスポーツウェアを展開するストリートウェアブランドBillionaireBoysClub（ビリオネアボーイズクラブ）。音楽プロデューサーのPharrellWilliamsとその友人である日本のストリートファッションを牽引するNigoが2005年に始動させ、日本のデザインとアメリカンカルチャーを融合させた刺激的なプリントが人気を集めています。イメージ画像は撮影状況、閲覧環境により実物とは異なって見える場合がございます。若干の縫製のほつれ、小傷、などがある場合もございますが、現地メーカーの基準を満たすものであり、不良品には当たらないことをご了承下さい。購入から評価までスムーズなお取引が難しい場合には購入をお控え頂きますようお願い致します。 ★ご来店いただいて誠にありがとうございます。※商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが見られる場合がございます。予めご理解の上ご購入下さい\"海外正規品の基準が国内正規品と異なるため、裁縫が甘かったり、国内正規品販売店や国内百貨店とは仕様が異なる場合がございます。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。ご理解いただける方のみお手続きお願いいたします。※海外から輸入したインポート商品になります。日本製の物より作りが若干粗い場合がございます。※ひとつひとつ丁寧に検品を行っております。素人検品のため見落としなどの可能性もございます。万が一届いたときに何かありましたら、取引完了前にご連絡下さい。それ以外のリターンはご遠慮下さいませ。※神経質な方、完璧なものを求める方はご購入をお控え下さい。※検品時に撮影も合わせて行っております。素人撮影の為、光の加



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