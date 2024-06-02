Vintage Mexican Silver Belt Ring 925

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。古着屋にて購入したシルバーリングになります。人気の高いメキシカンジュエリーの中でも特段に人気の高いベルトモチーフです。またここまでバックル部の大きなデザインのリングはあまり見受けられないかと存じます。ぜひご検討下さいませ。素材はシルバー925になります。号数は10号になります。重量は6.5gになります。誤差はご容赦下さいませ。リング本体を除く付属品はございません。すり替え防止のため、サイズが合わないやイメージと違ったといった返品はお受け致しかねます。ご確認の上ご購入下さいませ。宜しくお願い致します。価格の交渉をご要望の方はご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。検討の上、お返事致します。また交渉のコメントを頂きましても、ご購入手続きを行って頂いた方を優先させて頂きます。その旨ご承知おきの上、ご連絡下さいませ。またいいね欄から希望価格のご登録頂いてもそちらではご対応致しかねます。申し訳ございませんが、ご了承下さいませ。その他ブランドやヴィンテージ、NAVAJO族やメキシカンジュエリーなど出品しております。宜しければご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy303053.html
http://narcologia.ru/goods/organization3062.html
http://narcologia.ru/goods/slide743587.html
Vintage 925 Silver Belt Ring Made In Mexico | CORNER powered by BASE
925 Sterling Silver Vintage Mexico Belt Buckle Ring Size 8.75
Sterling Silver Mexican Belt Buckle Ring
925 Sterling Silver Vintage Mexico Belt Buckle Ring Size 8 - Etsy
Sterling Silver Mexican Belt Buckle Ring
15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...
仏シルバー925 ベルトリング（12号）
Vintage 925 Silver & Brass Belt Bracelet Made In Mexico | CORNER powered by BASE
15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...
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リング 指輪 メキシカン ジュエリー ヴィンテージ シルバー 925 17号（R060)
Vintage Mexican Silver Ring (メキシカン シルバーリング)- JeJe ...
Vintage Belt 925 Silver Ring Made In Mexico | CORNER powered by BASE
http://narcologia.ru/goods/appendectomy303053.html
http://narcologia.ru/goods/organization3062.html
http://narcologia.ru/goods/slide743587.html
Vintage 925 Silver Belt Ring Made In Mexico | CORNER powered by BASE
925 Sterling Silver Vintage Mexico Belt Buckle Ring Size 8.75
Sterling Silver Mexican Belt Buckle Ring
925 Sterling Silver Vintage Mexico Belt Buckle Ring Size 8 - Etsy
Sterling Silver Mexican Belt Buckle Ring
15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...
仏シルバー925 ベルトリング（12号）
Vintage 925 Silver & Brass Belt Bracelet Made In Mexico | CORNER powered by BASE
15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...
15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...
リング 指輪 メキシカン ジュエリー ヴィンテージ シルバー 925 17号（R060)
Vintage Mexican Silver Ring (メキシカン シルバーリング)- JeJe ...
Vintage Belt 925 Silver Ring Made In Mexico | CORNER powered by BASE