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Vintage Mexican Silver Belt Ring 925
商品番号 D78975909218
商品名

Vintage Mexican Silver Belt Ring 925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,866 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

閲覧ありがとうございます。古着屋にて購入したシルバーリングになります。人気の高いメキシカンジュエリーの中でも特段に人気の高いベルトモチーフです。またここまでバックル部の大きなデザインのリングはあまり見受けられないかと存じます。ぜひご検討下さいませ。素材はシルバー925になります。号数は10号になります。重量は6.5gになります。誤差はご容赦下さいませ。リング本体を除く付属品はございません。すり替え防止のため、サイズが合わないやイメージと違ったといった返品はお受け致しかねます。ご確認の上ご購入下さいませ。宜しくお願い致します。価格の交渉をご要望の方はご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。検討の上、お返事致します。また交渉のコメントを頂きましても、ご購入手続きを行って頂いた方を優先させて頂きます。その旨ご承知おきの上、ご連絡下さいませ。またいいね欄から希望価格のご登録頂いてもそちらではご対応致しかねます。申し訳ございませんが、ご了承下さいませ。その他ブランドやヴィンテージ、NAVAJO族やメキシカンジュエリーなど出品しております。宜しければご覧下さいませ。
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