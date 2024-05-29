美品♪ヴィトン ダミエ ジェアン マージュ ボディ バッグ

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バック…全体的に綺麗ですが長期保存によりチャックのスライド渋いですチャック金具部分変色ショルダー紐シミあり付属品…2点未使用なのに…表は綺麗です裏は小キズあり札幌正規店購入付属品…保存袋ブランド名：LOUISVUITTONルイヴィトン商品名:ダミエジェアンマージュM93500サイズ：W16cm×H25cm×D3cmショルダー：約150cm＊仕事中のコメント返信遅れます＊即購入大歓迎＊自宅保存につき、神経質な方はご遠慮くださいダミエルイヴィトンLOUISVUITTONボディバック