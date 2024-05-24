種類···マイク数回しか使用しておらず、使う機会が減ったのでどなたかにお譲りします！音質がとてもよく綺麗にできます✨調節もでき、色々モード設定があり、歌うこともできたりラジオ風に配信もできたり、リモート会議など様々に対応して使えるのでおすすめです！



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