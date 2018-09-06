Onitsuka Tiger 日本製本革スニーカー TAI-CHI DELUXE

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商品詳細
シューズ類の他出品はこちら#4423KiOnitsukaTigerオニツカタイガーの日本製の名作TAI-CHIDELUXE(D7Y2L)タイチデラックス本革スニーカーレザースニーカーです。カラーは濃紺、ダークネイビーとなります。プレーンなつま先が特徴的な太極拳シューズがデザインベースで、オリジナルのディテールを生かしつつ、シルエットの美しさにこだわり2000年初頭に発売していたタイプを意識してデザインです。アッパーに上質なプルアップレザー(牛革)を贅沢に使用した「NIPPONMADE」、日本製の逸品となります。サイズ27.0状態など正規USED品となります。使用に支障はございませんが新品では無くUSED品となりますので使用感とソールの減りなどが御座います。写真にてご確認の上ご不明な点はお問い合わせください。スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザー
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