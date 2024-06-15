NIKE☆コート　ビジョン☆27㎝

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商品詳細
1週間ほど履きました。中古品になります。自宅で洗っています。ひどい汚れはありません。サイズを間違って購入したため、出品します。ナイキコート ビジョンサイズ27センチ箱ありません。宜しくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/preference858738.html
27.5cm/384664-006/NIKE AIR JORDAN 6 RETRO UNC
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