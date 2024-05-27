美品✨】BEAMS×青山 MORLES ダブルセットアップスーツ トラベル ...

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ビームス デザインがプロデュースする紳士服ブランド「MORLES」から ...



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初となるフレッシャーズ向けセットアップスーツを発売



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#gen_shoppingmart出品ページ一覧に飛びます。数多く出品しているので是非ご覧ください♪#gen_shoppingfashionアパレル（メンズ・レディース）ともに取り扱いしています。ハイブランドからミドルブランド・ノーブランドまで取り扱っていますのでご覧ください☆お買い物合計が商品価格〜2999円→100円割引商品価格3000〜4999円→200円割引商品価格5000〜9999円→300円割引商品価格10000〜14999円→5%割引商品価格15000以上→7%割引※ご購入される際に一言、フォローしていますとお伝えください○アイテムビームスと青山商事のコラボラインMORLES（モアレス）のナイロンストレッチセットアップスーツです。ビームス beams青山 MORLESセットアップスーツビジネススーツ カジュアルスーツ 加工スーツ ダブル ○サイズサイズS肩幅47cm身幅52cm袖丈61cm着丈69cmパンツウエスト33×2cm（伸縮）股上30cm股下64cm裾幅18.5cmワタリ30cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはありません。○カラー写真参考 ○素材写真参考○購入元大手ブランド買取店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。