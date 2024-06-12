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- 新垣結衣さんの武道館 歌手デビュー ライブの半券 ポストカード
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商品詳細
新垣結衣さんの武道館歌手デビューライブの半券になります。ポストカードみたいに飾っていたのですが断捨離を進めている為大事にしてくださる方にお譲りします。現価格で購入いただける方にお譲りします。個人所有ですのでご理解の上ご理解の上よろしくお願い申し上げます。#ガッキー#プレミア
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