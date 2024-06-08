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アイアンクロス　リング　925 シルバー
商品番号 P89367423193
商品名

アイアンクロス　リング　925 シルバー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー19号ビンテージショップで購入したものです。しっかりとした重量感があるリングです。あくまでも中古品になります。NC,NRで宜しくお願いいたします。♯バイカー♯チョッパー♯hotrod
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