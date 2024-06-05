BIG HAND ビッグハンド K18イーグルメタル シルバーリング 指輪

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商品詳細
BIGHANDビッグハンドK18イーグルメタルシルバーリング素材silver925k18サイズ13.5号縦2.2cm重量12.7g付属品保証書状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレスゴールドインディアンジュエリー材質···シルバーカラー···シルバー
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