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BIG HAND ビッグハンド K18イーグルメタル シルバーリング 指輪
商品番号 X47583832228
商品名

BIG HAND ビッグハンド K18イーグルメタル シルバーリング 指輪
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 13,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BIGHANDビッグハンドK18イーグルメタルシルバーリング素材silver925k18サイズ13.5号縦2.2cm重量12.7g付属品保証書状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレスゴールドインディアンジュエリー材質···シルバーカラー···シルバー
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