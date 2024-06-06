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ワンピース × ニューエラ キャップ　チョッパー　ゴールド　ONE PIECE
商品番号 U64063456972
商品名

ワンピース × ニューエラ キャップ　チョッパー　ゴールド　ONE PIECE
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,245 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピース×ニューエラキャップアンダーバイザートニートニー・チョッパーブラック/ゴールドONEPIECE×NewEraONEPIECEコラボ59FIFTYCapTonytony・ChopperHatBlack/Goldサイズ　71/4(57.7cm)10年位前にオンスポッツのオンラインにて7000円＋送料手数料で購入したものですオンスポッツ、東映、NEWERAの新品未使用タグはありません（サイズシールや内側のタグはありますので正規品の証明はあります）ツバのサイズシールも剥がれ等はないと思います着用していましたので経年劣化や汚れ等ありますが、出来る限りエタノール清掃しました年数が経過しているという点や若干の劣化がある事をご理解下さい何か不明な点や質問ありましたらコメント下さいブランド物ですので、写真と〜等の購入後にクレームや指摘されてもこちらではそれをご理解した頂いた上での取引をさせて頂きますので、気になる事がありましたら購入前にコメントお願い致します
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