昭和レトロ　阪急ブレーブス　蓑田選手　サインボール

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往年の阪急ブレーブスの24番蓑田選手のサインボールと思われます。写真にてご判断下さい。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他即購入歓迎ですがNCNRにてお願いします。大変古いものです、神経質な方はご遠慮下さい。お値下げにはお応え致しかねます。土日祝日には発送出来ませんのでお含みおき下さい。