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昭和レトロ　阪急ブレーブス　蓑田選手　サインボール
商品番号 S65048912178
商品名

昭和レトロ　阪急ブレーブス　蓑田選手　サインボール
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

往年の阪急ブレーブスの24番蓑田選手のサインボールと思われます。写真にてご判断下さい。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他即購入歓迎ですがNCNRにてお願いします。大変古いものです、神経質な方はご遠慮下さい。お値下げにはお応え致しかねます。土日祝日には発送出来ませんのでお含みおき下さい。
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